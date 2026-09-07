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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Циньвэнь Чжэн о втором подряд камбэке с 0:5: «Это показывает, что позавчерашний камбэк не был удачей»

Циньвэнь Чжэн прокомментировала победу над Игой Швентек в четвертом круге US Open – 7:5, 6:3. В первом сете китаянка отыгралась со счета 0:5.

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