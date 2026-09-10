В Казани ограничат движение из-за матча футбольных сборных России и Ирана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В столице Татарстана планируют при необходимости ограничить движение и парковку транспортных средств во время подготовки и проведения матча футбольных сборных России и Ирана на стадионе «Ак Барс Арена», который состоится 29 сентября.