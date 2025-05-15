Китай запустил спутники первой космической вычислительной группировки

Запуск спутников первой космической вычислительной группировки / © CASC Новые спутники оснащены передовыми возможностями ИИ, лазерной межспутниковой связью с пропускной способностью до 100 гигабит в секунду, а также инструментами для дистанционного зондирования.
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