Песков: Клевета на ВС РФ требует жестких мер властей

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360, что сегодняшнее время требует жестких мер в ответ на клевету на ВС РФ.
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