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Мировое обозрение

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«За США побегут другие»: Дмитриев дал прогноз о восстановлении связей Запада с Россией

«За США побегут другие»: Дмитриев дал прогноз о восстановлении связей Запада с Россией

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев дал прогноз, который идёт вразрез с привычной риторикой последних лет.

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