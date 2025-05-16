В ЛНР задержали украинца, подозреваемого в шпионаже за русскими военными

Жителя ЛНР задержали по подозрению в работе на украинские спецслужбы.В Луганской Народной Республике (ЛНР) был задержан гражданин Украины, который, по информации УФСБ, мог работать на украинские спецслужбы.
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