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Энтони Эдвардс заблокировал мяч на высоте 343 см в матче с «Пеликанс»

Энтони Эдвардс заблокировал мяч на высоте 343 см в матче с «Пеликанс»

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал автором эффектного блок-шота 8 ноября в матче против «Нового Орлеана» (122:101).

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