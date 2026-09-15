Дураки идут ва-банк. Почему Запад уже не скрывает своих намерений

Несколько дней тому много шуму опять наделала бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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"феноменальная, местами переходящая уже в откровенный цинизм разговорчивость западных политиков после окончания их карьеры" на самом деле никакая не "феноменальная", ибо объясняется просто - они на службе исполняют то, что им предписано сверху. на службе можно знать, но нельзя говорить. другое дело "после окончания карьеры". хотя и тогда надо иметь башню на плечах, чтобы не сказать нечто такое, за что её, башню, сносят однозначно.
Да не то, что бы совсем дураки.... Просто такова воля Хозяина за океаном. Когда хозяин кормит овцу или поросенка, он подразумевает, что они уже не умрут своей смертью)))) в принципе, это суть плана Маршалла для Европы.
Израиль - Рыбы, белый король на шахматной доске, дирижёр жизни 2000 прошлых лет. Россия - Водолей, белая королева, принял эстафету и теперь мы 2000 лет будем у руля... потому что началась эра Водолея. А эта шелупоня западная, эти шмакадявки и шпингалетки, а также педерасты и сатанисты... ваще никто сейчас... Поэтому они и ищут тупорылых, которые подпишутся умирать, стреляя в нашу сторону... А если атакуют Калининград, ударим по центру столиц агрессора... Руки давно чешутся нажать красную кнопку...
с чем наша страна идёт к неминуемой войне?...раскол общества,неработающие суды,тупо и ленивое правительство,засилие мигрантов с ножами в карманах,неработающие предприятия...с таким тылом войны не выигрывают...а на Западе про всё это знают...
Я конечно понимаю, что каждый политик старается своей стране помочь, но... эти тв...и продажные заботились не о своей стране, а о чужой, а главное улыбались в лицо и уверяли в своей лояльности к России, а сами топили её ради интересов даже не своей, а чужой страны.... Мерзкие и подлые...😡😡😡