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Активная фаза учения ОДКБ «Рубеж-2024» началась в Таджикистане

Активная фаза учения ОДКБ «Рубеж-2024» началась в Таджикистане

В Объединённом пресс-центре ОДКБ заявили, что активная фаза совместных учений с Коллективными силами быстрого развёртывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) «Рубеж-2024» началась в Таджикистане Сообщается, что в торжественной церемонии открытия учения приняли участие начальник Генерального штаба Вооружённых Сил — первый заместитель министра обороны Республики Таджикистан генерал-лейтенант Эмомали Собирзода, первый заместитель начальника Объединённого штаба ОДКБ генерал-лейтенант Хасан Калоев, представители вооружённых сил Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и приглашённые должностные лица.

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