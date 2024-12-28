В Госдуме отнесли большинство россиян к среднему классу

Большинство населения России относится к среднему классу, заявил RTVI первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков<p class="pStyle"><strong>Большинство россиян относится к среднему классу, <a href="">заявил</a> в программе «Что это было» на RTVI первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.