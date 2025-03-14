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Яд паука-краба как основа инновационного обезболивающего: российская наука на передовой

Яд паука-краба как основа инновационного обезболивающего: российская наука на передовой

Яд паука-краба как основа инновационного обезболивающего: российская наука на передовой Ирина ВальковаРоссийские ученые добились значительного прорыва в фармакологии, разработав анальгетик нового поколения на основе яда паука-краба Thomisus onustus (Томизус наполненный).

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