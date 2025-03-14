Яд паука-краба как основа инновационного обезболивающего: российская наука на передовой Ирина ВальковаРоссийские ученые добились значительного прорыва в фармакологии, разработав анальгетик нового поколения на основе яда паука-краба Thomisus onustus (Томизус наполненный).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Вторая тайная операция «Аида», о которой молчит МО в разгаре, Путин отдал приказ об охоте на натовских боевиков на Курщине
- Бешеные псы боевиков. Самыми жестокими в ВСУ оказались малолетки нового набора
- Возмездие прилетело очень быстро, ВС России не простили иностранным наёмникам атаку на рынок в Херсонской области
Свежие комментарии