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Мировое обозрение

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Уоррен Баффетт уступил сыну пост главы совета директоров Berkshire Hathaway

Уоррен Баффетт уступил сыну пост главы совета директоров Berkshire Hathaway

Уоррен Баффетт покинул пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway. Это решение завершает эпоху, длившуюся без малого шесть десятилетий: легендарный инвестор возглавлял совет с 1965 года.

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