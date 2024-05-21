Гилберт Аренас: «Джейлена Брансона не будут считать суперзвездой, пока он не выиграет чемпионат»

«Они никогда не будут считать Джейлена Брансона суперзвездой, пока он не выиграет чемпионат. Кайри Ирвингу понадобилась победа в чемпионате, чтобы его признали за суперзвезду», – заявил бывший игрок НБА в своем подкасте.