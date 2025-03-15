Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что "Зенит" одержит победу над "Спартаком"

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью "Газете.Ru" заявил, что потеря полузащитника Вендела для петербургского "Зенита" перед центральным матчем 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака" не помешает действующим чемпионам одержать победу.