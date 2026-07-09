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Уимблдон. Расписание 10 июля. Зверев и Фери сыграют первыми, Джокович и Синнер – вторыми

Стало известно расписание « Уимблдона » на 10 июля, 12-й игровой день. Мужские полуфиналы пройдут на Центральном корте, первыми в 15:30 по московскому времени сыграют Александр Зверев (2) и Артур Фери (WC).

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