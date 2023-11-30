«Триллионы карат»

Космос подарил России десятки, сотни тысяч тонн технических алмазов. Мы просто до этого времени помалкивалиАвтор: Александр ТравниковКосмос подарил России десятки, сотни тысяч тонн технических алмазов совершеннейшего качества.
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