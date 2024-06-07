Львова-Белова насторожилась из-за того, что дети становятся фурри

По словам Львовой-Беловой, само переодевание в животных нормально, но подражание их поведению — нетПоведение детей, копирующих поведение животных, не может не настораживать, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя распространение среди российских детей субкультуры фурри.