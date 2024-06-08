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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расселл завоевал 2-й поул в карьере и 1-й для «Мерседеса» в 2024 году

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл победил в квалификации к Гран-при Канады. Поул-позиция стала для британца второй в карьере – ранее он стартовал первым в Венгрии в 2022 году.

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