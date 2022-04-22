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В Свердловской области зафиксированы первые лесные пожары

В Свердловской области зафиксированы первые лесные пожары

Не успел на Среднем Урале растаять снег, как в регионе начали фиксировать лесные пожары. По данным Департамента информационной политики Свердловской области, первые возгорания зафиксированы в Байкаловском районе, Талицком ГО, в ГО Сухой Лог.

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