Симоньян спрогнозировала выдачу команды "Рыбаря" Украине, а не США

Черногория выдаст задержанных сотрудников проекта «Рыбарь» не США, а Украине. Такой сценарий допустила главный редактор RT Маргарита Симоньян в «Максе».
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