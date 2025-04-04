В Ferrari назвали неожиданную причину дисквалификации Леклера в Китае

В Ferrari назвали неожиданную причину дисквалификации Леклера в КитаеFerrariПомните радиообмен Шарля Леклера с гоночным инженером на Гран При Австралии? Монегаск тогда пожаловался на протечку в кокпите и получил ответ «наверное, это, вода».
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