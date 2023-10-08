Проект «Иванов»: Тяжелая судьба самолёта Поликарпова

В 30-е годы прошлого столетия в СССР проходила программа под кодовым названием «Иванов», в рамках которой ведущие конструкторы страны должны были предложить свой вариант войскового самолета, способного выполнять функции разведчика и легкого бомбардировщика.
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