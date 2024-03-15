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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

3 подписчика
Вопрос от подписчика

Вопрос от подписчика ✍️ Подкажите пожалуйста, у нас в городе есть служба по отлову собак? Или куда обращаться с такой проблемой? Приехали к моей маме, во дворе оказалась чужая собака, с ошейником и цепью, агрессивная, не выпускала из дома, стояла возле двери и рычала,я открыла окно, пыталась прогнать её, так она с оскалом и рычанием пыталась допрыгнуть до окна! Потом ушла в летнию кухню, приехал мой дедушка, еле ноги"унёс" от нее,хорошо лопата снеговая стояла рядом, пришлось ему браться за неё и отбиваться, она рычит и бросается.

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