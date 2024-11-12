В Москве стартовал Форум школьников для изучения вузов Дальнего Востока

В Москве начал свою работу Форум школьников, на котором учащиеся 10-11 классов из столицы, Подмосковья и других регионов имеют возможность познакомиться с ведущими вузами Дальнего Востока, включая учебные заведения Хабаровского края.
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