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В Москве стартовал Форум школьников для изучения вузов Дальнего Востока

В Москве стартовал Форум школьников для изучения вузов Дальнего Востока

В Москве начал свою работу Форум школьников, на котором учащиеся 10-11 классов из столицы, Подмосковья и других регионов имеют возможность познакомиться с ведущими вузами Дальнего Востока, включая учебные заведения Хабаровского края.

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