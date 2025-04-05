🎗 К 80-летию Победы из Бреста в Керчь пройдёт памятный автопробег В Крыму и Белоруссии пройдёт ряд памятных мероприятий, которые будут приурочены к 80-летию Победы.
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🎗 К 80-летию Победы из Бреста в Керчь пройдёт памятный автопробег В Крыму и Белоруссии пройдёт ряд памятных мероприятий, которые будут приурочены к 80-летию Победы.