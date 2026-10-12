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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Сочи» Миронов: «Гусев – хороший хоккеист, ведет команду за собой. Поэтому он лидер»

Главный тренер «Сочи» Андрей Миронов высказался после матча с «Ак Барсом» (3:2). – Андрей Викторович, как оцените сегодняшний матч? – Хорошая, боевая игра получилась.

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