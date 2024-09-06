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Ирина Болгар заявила, что Павел Дуров планировал перевезти её и детей в Париж, но не собирался жить вместе с ними

Ирина Болгар заявила, что Павел Дуров планировал перевезти её и детей в Париж, но не собирался жить вместе с ними

Ирина Болгар дала новое интервью изданию Politico, что в 2018 году Павел Дуров планировал перевезти её и их детей в Париж и был готов оплачивать им аренду дома почти за 8 млн рублей в месяц.

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