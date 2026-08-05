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Царьград

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Telegraph: Уэс Стритинг получил 40 тыс. фунтов от криптомошенника

Telegraph: Уэс Стритинг получил 40 тыс. фунтов от криптомошенника

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в 2022–2023 годах получил около 40 тысяч фунтов в виде пожертвований из средств криптомошенника Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя обанкротившейся криптобиржи FTX, осуждённого на 25 лет.

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