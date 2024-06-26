Рассрочка, трейд-ин и субсидирование ставки. Как застройщики будут продавать квартиры после отмены льготной ипотеки

Льготная ипотека занимала 75% в общем объеме ипотечных кредитов в России. В июне спрос на новостройки в ипотеку с господдержкой был особенно высок – заемщики старались запрыгнуть в последний вагон до официального закрытия программы 1 июля.
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