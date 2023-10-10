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«Левый поворот» Путина: Хазин раскрыл запасной план президента

«Левый поворот» Путина: Хазин раскрыл запасной план президента

Наступает момент, когда президенту России придётся организовать развилку для нынешней либеральной элиты, считает известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.

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Комментарии
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Александр Макеев
Социализм это диктатура партийно-чиновничьего капитализма. Советская форма - чтобы все были равно бедными и не было честных богачей, при сохранении религии денежных фантиков, побуждающих людей к подпольному обогащению доступными методами. Постоянно усугубляется умеренное социальное неравенство с периодической конфискацией (раскулачиванием) богатств у некоторых тех, кто сумел обогатиться, и тех середнячков, на кого чиновники навесили ярлык богача. Капитализм это диктатура религии денежных фантиков - беспредельно обогащайся каждый любыми методами. С катастрофическим социальным неравенством. Альтернатива социализму и капитализму  - это космополитизм-техноосфера = региональная или планетарного масштаба безденежная не религиозная автаркия (самодостаточность) аполитичной семьи творчески сотрудничающих здравомыслящих людей. На принципе обеспечения эволюционирующего оптимума индивидуального и совместного бытия. В ассортименте и количестве производства и потребление не меньше уникальной индивидуальной и общественной необходимости, но не больше уникальной индивидуальной и общественной достаточности. 🥸
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