«Левый поворот» Путина: Хазин раскрыл запасной план президента

Александр Макеев

Социализм это диктатура партийно-чиновничьего капитализма. Советская форма - чтобы все были равно бедными и не было честных богачей, при сохранении религии денежных фантиков, побуждающих людей к подпольному обогащению доступными методами. Постоянно усугубляется умеренное социальное неравенство с периодической конфискацией (раскулачиванием) богатств у некоторых тех, кто сумел обогатиться, и тех середнячков, на кого чиновники навесили ярлык богача. Капитализм это диктатура религии денежных фантиков - беспредельно обогащайся каждый любыми методами. С катастрофическим социальным неравенством. Альтернатива социализму и капитализму - это космополитизм-техноосфера = региональная или планетарного масштаба безденежная не религиозная автаркия (самодостаточность) аполитичной семьи творчески сотрудничающих здравомыслящих людей. На принципе обеспечения эволюционирующего оптимума индивидуального и совместного бытия. В ассортименте и количестве производства и потребление не меньше уникальной индивидуальной и общественной необходимости, но не больше уникальной индивидуальной и общественной достаточности. 🥸