Велосипед украли у координатора отдела логистики в Нижнем Новгороде

Пропажу велосипеда за 6000 рублей обнаружила 39-летняя нижегородка. Полицейским она рассказала, что двухколёсный транспорт находился на лестничной площадке в подъезде дома по улице Просвещенской в Московском районе.
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