Папа Римский Франциск пожертвовал €200 тысяч на фабрику макарон — Economist

Пожертвование в 200 тыс. евро (19 млн руб.) на закрытие ипотеки макаронной фабрики в Риме при тюрьме для несовершеннолетних пожертвовал незадолго до смерти Папа Римский Франциск, 27 апреля сообщает Economist.
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