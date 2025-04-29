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Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера MaxxPro в зоне СВО

Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера MaxxPro в зоне СВО

Расчет самоходного миномета 2С23 «Нона-СВК» группировки войск «Центр» поразил и уничтожил бронетранспортер International MaxxPro на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).

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