Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера MaxxPro в зоне СВО

Расчет самоходного миномета 2С23 «Нона-СВК» группировки войск «Центр» поразил и уничтожил бронетранспортер International MaxxPro на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).
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