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Царьград

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Ситуация с бензином в Челябинске 29 августа: резкий рост спроса и выездная заправка

Ситуация с бензином в Челябинске 29 августа: резкий рост спроса и выездная заправка

Местные организовали помощь на дороге для тех, у кого "высох" бак. Ситуацию с бензином в Челябинске прокомментировали в оперштабе.

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