Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

Игроки архангельского «Водника» встретились с юными журналистами

Региональный фестиваль школьных средств массовой информации в столице Поморья прошёл 27 апреля — на базе школы № 7Региональный фестиваль школьных средств массовой информации в столице Поморья прошёл 27 апреля — на базе школы № 7Одним из его мероприятий стала пресс-конференция с участием команды «Водник».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх