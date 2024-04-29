Игроки архангельского «Водника» встретились с юными журналистами

Региональный фестиваль школьных средств массовой информации в столице Поморья прошёл 27 апреля — на базе школы № 7Региональный фестиваль школьных средств массовой информации в столице Поморья прошёл 27 апреля — на базе школы № 7Одним из его мероприятий стала пресс-конференция с участием команды «Водник».