Игроки архангельского «Водника» встретились с юными журналистами

Региональный фестиваль школьных средств массовой информации в столице Поморья прошёл 27 апреля — на базе школы № 7Региональный фестиваль школьных средств массовой информации в столице Поморья прошёл 27 апреля — на базе школы № 7Одним из его мероприятий стала пресс-конференция с участием команды «Водник».
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