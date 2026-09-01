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Фестиваль «Алексин Щедрина» в Тульской области объединит два города

Фестиваль «Алексин Щедрина» в Тульской области объединит два города

В Тульской области пройдет фестиваль искусств «Алексин Щедрина». Музыкальный праздник захватит сразу два города: Тулу и Алексин.

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