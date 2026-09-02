Pennsylvania Data Center Project Offers Residents $10,000 "Benefits Package" For Community Rebuilding With half of all proposed data centers unlikely to materialize amid mounting local resistance, potentially amplified in some cases by foreign influence operations, and intensifying power-grid constraints, developers are adopting more creative strategies to secure community support.
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