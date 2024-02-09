Наныли: обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

С первых (после флагманского GeForce RTX 4090) релизов в текущем поколении видеокарт NVIDIA дала понять, что от 40-го семейства не стоит ждать настолько же крупных подвижек в соотношении рекомендованной стоимости и универсальных метрик игрового быстродействия, которыми отметилась 10-я или даже 30-я серия.