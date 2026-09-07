Средний рабочий день россиянина составляет семь часов 39 минут

Средняя продолжительность рабочего дня в России в первом полугодии 2026 года уменьшилась на 0,5% и составила семь часов и 39 минут.
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