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Памятник Родине-Матери не даёт покоя блогерам и активистам

Памятник Родине-Матери не даёт покоя блогерам и активистам

Юрий Кот Помните это юное создание, которое решило хайпануть на памятнике Родине-Матери? Потрогать Родину-Мать — получить уголовное дело Юрий Кот24 июля 2023 23-летняя девушка Алёна из Самары в июле сняла видео на Мамаевом кургане — «пощекотала грудь памятника» — выложила ролик в соцсети, что привело к шквалу негодования.

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Комментарии
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Валентина Литвяк
Памятник  Матери - Родине, возвышающийся на кургане воинской славы,  вызывает  гордость за нашу Страну - Победительницу, поднимает патриотические чувства нашего народа, уверенность в собственной  силе и  могуществе. Он   внушает  страх всем врагам России. Изменить конструкцию памятника   в угоду этим врагам?! А не лучше  зачистить эту потерявшую страх мерзоту, посмевшую  поднимать голос на наши святыни? Власти обязаны найти и наказать  этих пастухов- кочевников и иванов НЕ помнящих родства, так чтобы и думать не смели поучать нас.
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