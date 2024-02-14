Юрий Кот Помните это юное создание, которое решило хайпануть на памятнике Родине-Матери? Потрогать Родину-Мать — получить уголовное дело Юрий Кот24 июля 2023 23-летняя девушка Алёна из Самары в июле сняла видео на Мамаевом кургане — «пощекотала грудь памятника» — выложила ролик в соцсети, что привело к шквалу негодования.
Памятник Родине-Матери не даёт покоя блогерам и активистам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентина Литвяк
Памятник Матери - Родине, возвышающийся на кургане воинской славы, вызывает гордость за нашу Страну - Победительницу, поднимает патриотические чувства нашего народа, уверенность в собственной силе и могуществе. Он внушает страх всем врагам России. Изменить конструкцию памятника в угоду этим врагам?! А не лучше зачистить эту потерявшую страх мерзоту, посмевшую поднимать голос на наши святыни? Власти обязаны найти и наказать этих пастухов- кочевников и иванов НЕ помнящих родства, так чтобы и думать не смели поучать нас.
Ответить
59 мин.
Свежие комментарии