Памятник Родине-Матери не даёт покоя блогерам и активистам

Валентина Литвяк

Памятник Матери - Родине, возвышающийся на кургане воинской славы, вызывает гордость за нашу Страну - Победительницу, поднимает патриотические чувства нашего народа, уверенность в собственной силе и могуществе. Он внушает страх всем врагам России. Изменить конструкцию памятника в угоду этим врагам?! А не лучше зачистить эту потерявшую страх мерзоту, посмевшую поднимать голос на наши святыни? Власти обязаны найти и наказать этих пастухов- кочевников и иванов НЕ помнящих родства, так чтобы и думать не смели поучать нас.