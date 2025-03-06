Politico: ЕС придется платить за боеприпасы для Киева «до смерти Трампа»

Евросоюз выражает обеспокоенность тем, что ему, возможно, придется самостоятельно покрывать расходы на свою оборону и поставки боеприпасов для Украины на неопределенный срок, пока президент США Дональд Трамп остается на посту.
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