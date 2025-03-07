Последствия введения «стандарта от застройщика» оценили

Принятый «стандарт от застройщика» к качеству отделочных работ ущемляет права дольщиков. О последствиях нововведения для покупателей в эфире «Общественной службы новостей» высказался гендиректор «Планета недвижимость» Александр Саяпин.
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