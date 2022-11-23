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Bloomberg: платёжная система «Мир» потерпела большую неудачу

Bloomberg: платёжная система «Мир» потерпела большую неудачу

Международные амбиции России в отношении создания собственной альтернативы Visa и Mastercard потерпели крах, поскольку даже некоторые из ее ближайших союзников отказались от российской платежной системы «Мир» после угроз США ввести санкции против любого, кто помогает или поддерживает ее использование.

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