Bloomberg: платёжная система «Мир» потерпела большую неудачу

Международные амбиции России в отношении создания собственной альтернативы Visa и Mastercard потерпели крах, поскольку даже некоторые из ее ближайших союзников отказались от российской платежной системы «Мир» после угроз США ввести санкции против любого, кто помогает или поддерживает ее использование.
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