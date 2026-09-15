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Царьград

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ТОФ успешно обнаружил и уничтожил субмарину противника на учениях

ТОФ успешно обнаружил и уничтожил субмарину противника на учениях

Экипаж корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" провел учения в Японском море по поиску и условному уничтожению подводной лодки противника.

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