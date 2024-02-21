Снаряд в одно место два раза не падает, говорили они: у Клещеевки сорвана ротация - «расчехлили» траншеи ВСУ

- «В гнезд о пулеметчика дважды прилетала наша «эфпивишка» (дрон). Днем прилетели, затрехсотили. Их эвакуировали ночью — и новые силы туда ввели» На следующий день бойцы отряда «Варвара» повторили тот же «трюк».