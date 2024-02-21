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  • Владимир Иванов
    😀Прямо сейчас в Кр...
  • Владимир Иванов
    Много у журналюг Фейков!Прямо сейчас в Кр...
  • kite2000
    В следующий раз фото дельта плана ставьте. Хотя... Наверное не знаете что это такое.Крынки! Сброс бое...

Снаряд в одно место два раза не падает, говорили они: у Клещеевки сорвана ротация - «расчехлили» траншеи ВСУ

Снаряд в одно место два раза не падает, говорили они: у Клещеевки сорвана ротация - «расчехлили» траншеи ВСУ

- «В гнезд о пулеметчика дважды прилетала наша «эфпивишка» (дрон). Днем прилетели, затрехсотили. Их эвакуировали ночью — и новые силы туда ввели» На следующий день бойцы отряда «Варвара» повторили тот же «трюк».

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