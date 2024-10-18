Антициклон покидает: погода на ближайшие дни не перестанет удивлять – снег, ветер и солнышко Ольга БезродняяПогода в ближайшие дни настолько нестабильна, что сложно предугадать, что брать с собой на улицу.
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