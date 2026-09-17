BYD обновила китайский электрокроссовер Yuan UP Feichi Edition с новой батареей и мотором

Китайский автопроизводитель BYD представил обновлённый кроссовер Yuan UP Feichi Edition 2027 модельного года, известный на зарубежных рынках под названием Atto 2.
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