Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь признал вину в хищении 900 млн рублей

Бывший замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олег Митволь признал свою вину в хищении 900 миллионов рублей во время работ по строительству красноярского метро.
Бывший замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олег Митволь признал свою вину в хищении 900 миллионов рублей во время работ по строительству красноярского метро.
Свежие комментарии