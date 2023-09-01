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Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь признал вину в хищении 900 млн рублей

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь признал вину в хищении 900 млн рублей

Бывший замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олег Митволь признал свою вину в хищении 900 миллионов рублей во время работ по строительству красноярского метро.

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