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Роджер Бэкон — средневековый учёный, который изобрёл "автомат для предсказаний"

Роджер Бэкон — средневековый учёный, который изобрёл "автомат для предсказаний"

  АВТОР ИРИНА ШЛИОНСКАЯ    Английский монах-францисканец Роджер Бэкон, живший в XIII веке, считается одним из самых выдающихся учёных и философов Средневековья.

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