Роджер Бэкон — средневековый учёный, который изобрёл "автомат для предсказаний"

АВТОР ИРИНА ШЛИОНСКАЯ Английский монах-францисканец Роджер Бэкон, живший в XIII веке, считается одним из самых выдающихся учёных и философов Средневековья.
Популярные статьи
- На Европу движется "Конвой света" - 100 000 нелегальных мигрантов. Пока нянчились с Украиной, пришла новая беда, откуда не ждали
- Что будет дальше после присоединения новых регионов России. Если не одумается, К Украине придёт Карачун. Данные разведки MI-6
- "Россия будет забирать себе все русские регионы Украины"
Свежие комментарии