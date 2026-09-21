Салтыкова продала квартиру из "Брат-2" за 150 миллионов рублей

Певица Ирина Салтыкова продала квартиру на Пречистенке в Москве. Жилье фигурировало в фильме "Брат-2".
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